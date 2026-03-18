12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 13:32

Обшуки в Одеському міському управлінні торгівлі: правоохоронці перевіряють керівництво

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці провели обшуки в Одеському міському управлінні торгівлі

Про це "Думській" повідомили джерела в мерії, передає RegioNews.

Зазначається, що перевірка стосується в.о. начальника Управління з розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Олени Вербельчук. Її заступник нібито поспішно залишив офіс одразу після початку слідчих дій.

Також правоохоронці цікавилися діяльністю Станіслава Скляра, заступника директора комунального підприємства "Муніципальна служба розвитку торгівлі".

Раніше повідомлялося, що Управління торгівлі планували ліквідувати, а його повноваження передати районним адміністраціям, проте питання досі залишається на стадії обговорення.

Як відомом, Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів контролює більшість об’єктів роздрібної торгівлі та укладає договори на оренду твердого покриття, що фактично слугує дозволом на встановлення МАФів, популярної в Одесі схеми обходу оренди землі.

Нагадаємо, вранці 12 березня правоохоронці прийшли з обшуками в одне з управлінь Львівської міської ради. Там заявили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки Одеса правоохоронні органи керівництво управління торгівлі
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
