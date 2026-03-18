Обшуки в Одеському міському управлінні торгівлі: правоохоронці перевіряють керівництво

Про це "Думській" повідомили джерела в мерії, передає RegioNews.

Зазначається, що перевірка стосується в.о. начальника Управління з розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Олени Вербельчук. Її заступник нібито поспішно залишив офіс одразу після початку слідчих дій.

Також правоохоронці цікавилися діяльністю Станіслава Скляра, заступника директора комунального підприємства "Муніципальна служба розвитку торгівлі".

Раніше повідомлялося, що Управління торгівлі планували ліквідувати, а його повноваження передати районним адміністраціям, проте питання досі залишається на стадії обговорення.

Як відомом, Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів контролює більшість об’єктів роздрібної торгівлі та укладає договори на оренду твердого покриття, що фактично слугує дозволом на встановлення МАФів, популярної в Одесі схеми обходу оренди землі.

Нагадаємо, вранці 12 березня правоохоронці прийшли з обшуками в одне з управлінь Львівської міської ради. Там заявили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи.

