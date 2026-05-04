В Мерефе на Харьковщине увеличилось количество погибших и пострадавших

Уже известно о четырех погибших в результате ракетного удара по Мерефе в понедельник, 4 мая

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Погибшие – двое мужчин 50 и 63 лет, а также две женщины 41 и 52 лет.

Пострадали по меньшей мере 16 человек. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа на Харьковщине утром 4 мая. Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших.