В Виннице из-за угарного газа пострадала семья с двумя детьми
Несчастный случай произошел в одной из многоэтажек в Виннице
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Из-за отравления угарным газом пострадали четыре человека: 40-летняя женщина, 38-летний мужчина и двое детей в возрасте 11 и 15 лет. Всю семью госпитализировали в больницу.
В ГСЧС призывают граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов. Необходимо своевременно проверять исправность оборудования, в том числе газовых колонок, а также следить за надлежащим состоянием дымоходов и вентиляционных каналов.
Напомним, утром 3 мая во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
