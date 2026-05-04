Иллюстративное фото: ГСЧС

Несчастный случай произошел в одной из многоэтажек в Виннице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за отравления угарным газом пострадали четыре человека: 40-летняя женщина, 38-летний мужчина и двое детей в возрасте 11 и 15 лет. Всю семью госпитализировали в больницу.

В ГСЧС призывают граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов. Необходимо своевременно проверять исправность оборудования, в том числе газовых колонок, а также следить за надлежащим состоянием дымоходов и вентиляционных каналов.

Напомним, утром 3 мая во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.