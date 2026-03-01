"Тень Труханова", фальшивые решения: в Одессе скандальный бизнесмен годами разворовывал земли

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Кто такой Дмитрий Копылов

Известный бизнесмен, владелец одного из заведений города и охранного агентства Дмитрий Копылов. Он открыто высказывал критику по поводу Майдана и Украины. Кроме того, именно его СМИ называют одним из организаторов избиения журналистов перед Одесской ОГА в феврале 2014 года.

Схема хищения земель

По данным журналистов, именно Дмитрий Копылов с 2022 по 2025 годы возглавлял группу профессиональных мошенников в земельной сфере. Они выводили участки на свои подставные компании, используя фальшивые решения горсовета и фиктивных владельцев. Впоследствии для запутывания следов производились перепродажи.

Как работала схема: злоумышленники находили свободные участки (часто в рекреационных или престижных зонах Одессы), которые не были должным образом внесены в электронный кадастр. После этого они подделывали решение Одесского горсовета или государственные акты старого образца, якобы подтверждавшие право собственности нужных лиц на эти участки.

Как это происходило

К примеру, участок на Розкидайловской. Аферисты получили эту землю из-за поддельного государственного акта. Согласно легенде, эта земля якобы принадлежала умершей женщине, а ее дети получили это в наследство. После этого землю начали активно переписывать, чтобы запутать следы.

Сначала участок разделили на два. Впоследствии их внесли в уставный капитал фирмы, то есть формально земля стала собственностью компании. После этого участки снова объединили в один и переоформили. В результате одного из участников вывели из состава фирмы и вся земля осталась под контролем одного человека.

По такой же схеме аферисты действовали в центре города в переулке Александра Ройтбурда (старое название Ляпуновых), в Виноградном переулке (недалеко от пересечения Дальницкой и Балковской), Краснова, 2/1, на Овидиопольской дороге 5/1.

Причастные лица

Журналисты указывают, что к основанным Копыловым фирмам причастны несколько известных в Одессе людей. В частности, это бывший милиционер, скандальный одесский активист и глава ОО "Украина – это мы" Виталий Голодок. До недавнего времени он тесно сотрудничал с эксмером Одессы Геннадием Трухановым.

Кроме того, в сферу подконтрольных Копылову фирм входило ООО "Южный оазис". Половина собственности этой компании по открытым данным принадлежит Ларисе Этнарович матери влиятельного одесского "доверия" и соратника Труханова Олега Этнаровича.

В январе правоохранители задержали организатора и доставили его в суд для избрания меры пресечения. Копылов официально объявлен в розыск по ч. 2 ст.190 УК Украины мошенничество в составе группы, ч. 1 ст. 358 УК Украины – подделка документов и печатей, ст. 209 легализация доходов, полученных преступным путём.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольщины за махинации с военным учетом. Он за взятку обещал снять военнообязанных с розыска и устроить их на госпредприятия, чтобы они получили бронирование.