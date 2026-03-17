Двоє жителів Одещини наловили риби на 2,4 млн грн

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Завдані рибалками державі збитки становлять майже 2,4 мільйони гривень. За скоєне чоловікам загрожує обмеження волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Учора, 16 березня, співробітники водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції разом із прикордонниками та рибоохоронним патрулем виявили біля села Озерне двох місцевих чоловіків 30-ти та 49-ти років, які без дозвільних документів за допомогою ліскових сіток здійснювали вилов риби.

У рибалок вилучили в якості речових доказів гумовий човен, шість ліскових сіток довжиною триста метрів та майже півтори тисячі одиниць риби, серед якої плоскирка, карась, окунь, товстолобик та сазан.

Браконьєрам загрожує обмеження волі до трьох років.

