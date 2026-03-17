18:13  17 березня
У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського
17:35  17 березня
У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході
08:38  17 березня
$300 тисяч із пенсіонерів: ДБР направило до суду справу правоохоронця
UA | RU
UA | RU
17 березня 2026, 16:36

Двоє жителів Одещини наловили риби на 2,4 млн грн

Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Читайте также
на русском языке

Завдані рибалками державі збитки становлять майже 2,4 мільйони гривень. За скоєне чоловікам загрожує обмеження волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Учора, 16 березня, співробітники водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції разом із прикордонниками та рибоохоронним патрулем виявили біля села Озерне двох місцевих чоловіків 30-ти та 49-ти років, які без дозвільних документів за допомогою ліскових сіток здійснювали вилов риби.

У рибалок вилучили в якості речових доказів гумовий човен, шість ліскових сіток довжиною триста метрів та майже півтори тисячі одиниць риби, серед якої плоскирка, карась, окунь, товстолобик та сазан.

Браконьєрам загрожує обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть браконьєра, який завдав державі збитків на понад 8 млн грн. У рибалки вилучили 2 ліскові сітки довжиною 100 метрів, забрідний костюм та 368 одиниць риби, серед якої – кефаль, камбала глоса та ставрида.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На Одещині рятувальники витягли собаку з крижаної води
17 березня 2026, 09:49
Нічна атака на Одещину: виникли пожежі та перебої з електропостачанням
17 березня 2026, 08:52
В Одесі судитимуть 33-річного чоловіка, який підпалював авто містян та військових
16 березня 2026, 19:36
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Всі відео »
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Всі блоги »