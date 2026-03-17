В понедельник, 16 марта, в Подольском районе спасатели освободили пса, провалившегося под лед

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Животное пыталось охотиться на лебедей, но оказалось в воде. Лай собаки услышал охранник водоема и вызвал помощь.

Спасатели, прибывшие на место, добрались до пса на надувной лодке и вытащили его на берег.

Оказавшись на суше, четвероногий сразу убежал от спасателей.

Напомним, 8 марта в Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку. Чрезвычайники вытащили из воды мужчину и животное.