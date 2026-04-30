30 апреля 2026, 17:05
Признаки недостатка витаминов: что может подсказывать организм

Организм почти никогда не реагирует внезапно – он постепенно сигнализирует о внутреннем дисбалансе.

Мы привыкаем к сухости кожи, усталости или снижению работоспособности, объясняя это ритмом жизни, но иногда за этими изменениями стоит дефицит микронутриентов. Даже например такой пустяк, как трещины в уголках губ, может быть связан с нехваткой соединений — таких как витамин Б2, участвующий в регенерации клеток.

Витамины работают как коферменты – они запускают и поддерживают сотни реакций организма. Поэтому их нехватка не ограничивается одним симптомом, а влияет на кожу, нервную систему, иммунитет и даже настроение. Когда симптомы продолжаются долго, врач может посоветовать лабораторное обследование — такие анализы выполняются в различных диагностических центрах, в частности, в лаборатории "Эскулаб", чтобы уточнить реальный уровень показателей.

Наружные проявления недостатка витаминов

Некоторые сигналы организма можно заметить без специального оборудования, если быть внимательными:

  1. Сухость кожи. Постоянное шелушение и раздражение могут свидетельствовать о нехватке жирорастворимых витаминов, отвечающих за барьерную функцию эпидермиса.

  2. Ломкость ногтей. Хрупкость и расслоение иногда связаны с дефицитом биотина или железа, влияющими на формирование тканей.

  3. Трещины в уголках губ. Так называемые ангулярные стоматиты часто возникают при недостатке витаминов группы В.

  4. Тусклые волосы. Потеря блеска и повышенное выпадение могут сигнализировать о нехватке нескольких микронутриентов одновременно.

  5. Бледность кожи. Иногда оно связано с дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12.

Заметные изменения внешности не следует игнорировать, ведь они могут быть первыми маркерами внутреннего дисбаланса.

Функциональные нарушения при гиповитаминозах

Кроме видимых симптомов, существуют проявления, относящиеся к общему самочувствию, такие как:

  • хроническая усталость – может быть связана с недостатком витамина D или витаминов группы B;

  • частые инфекции – снижение иммунного ответа иногда указывает на дефицит витамина С или D;

  • нарушение сна - дисбаланс микронутриентов способен влиять на нервную регуляцию;

  • мышечная слабость – характерна для низкого уровня витамина D;

  • снижение концентрации может сопровождать недостаток В12 или фолиевой кислоты.

Перечисленные симптомы часто развиваются постепенно, поэтому своевременная оценка состояния помогает выявить проблему появления осложнений и подобрать медикаментозную коррекцию вместе с вашим специалистом.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове отказали в отставке мужчине, у которого брат-военный "умер естественной смертью"
30 апреля 2026, 17:30
Пролетела на "красное": судью на BMW, сбившей ребенка на переходе, будут судить на Днепропетровщине
30 апреля 2026, 17:14
В Херсонской области будут судить подрядчика, который украл 6,5 млн грн на укрытии для больницы
30 апреля 2026, 16:59
В Днепре грузовик "протаранил" магазин (ВИДЕО)
30 апреля 2026, 16:55
Выслеживал жертв в малолюдных местах: В Киеве насильника приговорили к 15 годам тюрьмы
30 апреля 2026, 16:45
Круглосуточный арест: в Тернополе суд наказал школьницу, пытавшуюся убить подругу
30 апреля 2026, 16:30
Бизнес на мобилизации: СБУ задержала сотрудника Белоцерковского ТЦК, который снимал с розыска уклонистов
30 апреля 2026, 15:57
Охотилась на локации ВСУ: в Днепре задержали владелицу ТГ-канала за "слив" координат военных
30 апреля 2026, 15:40
Не надо ждать дня рождения: правительство изменило правила "Скрининга здоровья 40+"
30 апреля 2026, 14:37
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
