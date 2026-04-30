Признаки недостатка витаминов: что может подсказывать организм

Организм почти никогда не реагирует внезапно – он постепенно сигнализирует о внутреннем дисбалансе.

Мы привыкаем к сухости кожи, усталости или снижению работоспособности, объясняя это ритмом жизни, но иногда за этими изменениями стоит дефицит микронутриентов. Даже например такой пустяк, как трещины в уголках губ, может быть связан с нехваткой соединений — таких как витамин Б2, участвующий в регенерации клеток.

Витамины работают как коферменты – они запускают и поддерживают сотни реакций организма. Поэтому их нехватка не ограничивается одним симптомом, а влияет на кожу, нервную систему, иммунитет и даже настроение. Когда симптомы продолжаются долго, врач может посоветовать лабораторное обследование, чтобы уточнить реальный уровень показателей.

Наружные проявления недостатка витаминов

Некоторые сигналы организма можно заметить без специального оборудования, если быть внимательными:

Сухость кожи. Постоянное шелушение и раздражение могут свидетельствовать о нехватке жирорастворимых витаминов, отвечающих за барьерную функцию эпидермиса. Ломкость ногтей. Хрупкость и расслоение иногда связаны с дефицитом биотина или железа, влияющими на формирование тканей. Трещины в уголках губ. Так называемые ангулярные стоматиты часто возникают при недостатке витаминов группы В. Тусклые волосы. Потеря блеска и повышенное выпадение могут сигнализировать о нехватке нескольких микронутриентов одновременно. Бледность кожи. Иногда оно связано с дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12.

Заметные изменения внешности не следует игнорировать, ведь они могут быть первыми маркерами внутреннего дисбаланса.

Функциональные нарушения при гиповитаминозах

Кроме видимых симптомов, существуют проявления, относящиеся к общему самочувствию, такие как:

хроническая усталость – может быть связана с недостатком витамина D или витаминов группы B;

частые инфекции – снижение иммунного ответа иногда указывает на дефицит витамина С или D;

нарушение сна - дисбаланс микронутриентов способен влиять на нервную регуляцию;

мышечная слабость – характерна для низкого уровня витамина D;

снижение концентрации может сопровождать недостаток В12 или фолиевой кислоты.

Перечисленные симптомы часто развиваются постепенно, поэтому своевременная оценка состояния помогает выявить проблему появления осложнений и подобрать медикаментозную коррекцию вместе с вашим специалистом.