29 апреля в отделение полиции № 1 Берестинского РПП поступило сообщение от фельдшера экстренной медицинской помощи об обнаружении тела 38-летнего мужчины с ножевым ранением на территории домовладения в Кегичевском районе

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастна сожительница погибшего. Предварительно выяснено, что во время бытового конфликта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и после полученного удара в лицо, нанесла мужчине ножевое ранение в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

