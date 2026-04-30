Во Львове отказали в отставке мужчине, у которого брат-военный "умер естественной смертью"

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного в ТЦК. Однако мужчине отказали в отсрочке от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Брат мужа умер естественной смертью (без признаков насилия) во время пребывания в командировке в воинской части. Смерть признали связанной с исполнением обязанностей военной службы.

9 сентября комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке от мобилизации. Суд проанализировал закон, согласно которому призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (в частности родной брат) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии. обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Суд пришел к выводу, что нет данных, что брат мужчины погиб именно в особых обстоятельствах при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны или отражению вооруженной агрессии во время военного положения в порядке, предусмотренном указанной нормой.

В результате суд отказал мужчине. Это означает, что отказ в отсрочке сочли законным.

