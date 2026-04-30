30 апреля 2026, 17:30

Во Львове отказали в отставке мужчине, у которого брат-военный "умер естественной смертью"

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного в ТЦК. Однако мужчине отказали в отсрочке от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Брат мужа умер естественной смертью (без признаков насилия) во время пребывания в командировке в воинской части. Смерть признали связанной с исполнением обязанностей военной службы.

9 сентября комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке от мобилизации. Суд проанализировал закон, согласно которому призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (в частности родной брат) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии. обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Суд пришел к выводу, что нет данных, что брат мужчины погиб именно в особых обстоятельствах при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны или отражению вооруженной агрессии во время военного положения в порядке, предусмотренном указанной нормой.

В результате суд отказал мужчине. Это означает, что отказ в отсрочке сочли законным.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 2 до 20 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Пролетела на "красное": судью на BMW, сбившей ребенка на переходе, будут судить на Днепропетровщине
30 апреля 2026, 17:14
Признаки недостатка витаминов: что может подсказывать организм
30 апреля 2026, 17:05
В Херсонской области будут судить подрядчика, который украл 6,5 млн грн на укрытии для больницы
30 апреля 2026, 16:59
В Днепре грузовик "протаранил" магазин (ВИДЕО)
30 апреля 2026, 16:55
Выслеживал жертв в малолюдных местах: В Киеве насильника приговорили к 15 годам тюрьмы
30 апреля 2026, 16:45
Круглосуточный арест: в Тернополе суд наказал школьницу, пытавшуюся убить подругу
30 апреля 2026, 16:30
Бизнес на мобилизации: СБУ задержала сотрудника Белоцерковского ТЦК, который снимал с розыска уклонистов
30 апреля 2026, 15:57
Охотилась на локации ВСУ: в Днепре задержали владелицу ТГ-канала за "слив" координат военных
30 апреля 2026, 15:40
Не надо ждать дня рождения: правительство изменило правила "Скрининга здоровья 40+"
30 апреля 2026, 14:37
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
