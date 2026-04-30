Фото: Офис Генерального прокурора

В Хмельницкой области правоохранители объявили о подозрении еще пяти лицам, причастным к хищению более 2,6 млн грн при закупке жилья для многодетной семьи ВПО

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В июне 2025 года общине направили из государственного бюджета 6,2 млн грн на приобретение дома с земельным участком для переехавшей из Днепропетровщины семьи.

По данным следствия, жилье было приобретено именно за всю сумму выделенной субвенции.

В то же время, реальная рыночная стоимость дома была более чем на 2,6 млн грн ниже.

Чтобы оформить сделку, участники схемы использовали оценку имущества, позволившую формально обосновать завышенную стоимость объекта в пределах выделенных бюджетных средств.

Правоохранители сообщили о подозрении еще пяти лицам. Среди них: начальник службы по делам детей одного из городских советов Хмельницкого района, который также является депутатом этого совета, директор общества по оценке имущества, частный нотариус и двое местных жителей.

Действия подозреваемых квалифицированы как пособничество в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Ранее в этом же производстве сообщено о подозрении заместителя городского головы и руководительницы профильного управления социальной защиты.

