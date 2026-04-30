В Днепре грузовик "протаранил" магазин (ВИДЕО)

Авария произошла 30 апреля на проспекте Мазепы. В соцсетях публикуют кадры с места событий

Об этом сообщает "Відомо".

На проспекте Ивана Мазепы в Днепре грузовик влетел в помещение пиццерии. Это произошло на повороте вблизи супермаркета Varus. Автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в магазин. В результате ДТП грузовик снес забор и парковочные столбики.

Предварительно никто не пострадал. Отмечается, что на этом участке ДТП случаются часто.

