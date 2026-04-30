Фото: полиция Харьковской области

В Слободском районе города Харькова полицейские сообщили о подозрении мужчине в совершении домашнего насилия

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Злоумышленник систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери, с которой проживает совместно. В частности, мужчина высказывался в адрес потерпевшей нецензурной бранью, угрожая физической расправой, и совершал в отношении женщины агрессивные действия.

Правонарушитель не раз привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, однако свое поведение не изменил.

Несмотря на примененные к нему административные взыскания и меры реагирования, злоумышленник продолжил вести себя агрессивно. Последний факт домашнего насилия произошел в марте 2026 года, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

43-летнему мужчине сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УК Украины, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве 60-летний мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование 20-летней киевлянки.