Фото: Офис Генерального прокурора

Днепропетровская областная прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Кривого Рога

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 9 февраля 2026 года около 16:30 она, управляя автомобилем BMW, проехала на красный сигнал светофора и совершила наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вместе с матерью на регулируемом пешеходном переходе.

В результате наезда мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимацию, он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему.

