30 апреля 2026, 18:59

Били ребенка и крушили машину: в Киеве патрульные задержали группу молодых людей за дерзкое хулиганство

30 апреля 2026, 18:59
Фото: Полиция Киева
В Киеве патрульные разыскали шестерых мужчин, подозреваемых в нападении на водителя и его несовершеннолетнего пассажира в Оболонском районе

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На днях на спецлинию 112 поступило сообщение о хулиганстве.

По словам заявителя, группа из шести мужчин нанесла телесные повреждения ему и подростку, разбила автомобиль и скрылась с места происшествия.

Патрульные получили описание нападающих, передали ориентировку коллегам и приступили к поискам. Злоумышленников обнаружили на улице Героев Днепра - они отвечали полученным приметам.

Один из мужчин вел себя агрессивно, поэтому его задержали с применением наручников. На него были составлены административные материалы.

Впоследствии всех шести фигурантов задержали следователи в порядке ст. 208 УПК РФ.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, что 26 апреля в Дарницком районе Киева компания из трех подростков устроила ночную гонку на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.

