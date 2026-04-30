Фото: Полиция Киева

В Киеве патрульные разыскали шестерых мужчин, подозреваемых в нападении на водителя и его несовершеннолетнего пассажира в Оболонском районе

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На днях на спецлинию 112 поступило сообщение о хулиганстве.

По словам заявителя, группа из шести мужчин нанесла телесные повреждения ему и подростку, разбила автомобиль и скрылась с места происшествия.

Патрульные получили описание нападающих, передали ориентировку коллегам и приступили к поискам. Злоумышленников обнаружили на улице Героев Днепра - они отвечали полученным приметам.

Один из мужчин вел себя агрессивно, поэтому его задержали с применением наручников. На него были составлены административные материалы.

Впоследствии всех шести фигурантов задержали следователи в порядке ст. 208 УПК РФ.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, что 26 апреля в Дарницком районе Киева компания из трех подростков устроила ночную гонку на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.