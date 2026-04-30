В селе Княжа на Звенигородщине 31 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. На месте происшествия работают все необходимые службы

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за ДТП движение транспорта на участке может быть затруднено.

Водителей призывают быть внимательными и учитывать ситуацию при проезде этого участка.

