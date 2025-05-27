00:31  27 мая
В Харькове неизвестные обстреляли рейсовый автобус
00:06  27 мая
Погибли два человека: в Киеве будут судить водителя, который пьяным врезался в троллейбус
21:35  26 мая
В Черниговской области мужчина с ножом напал на ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 04:33

В Киевской области будут судить дельца, который продавал поддельные гривны и доллары

27 мая 2025, 04:33
Читайте також українською мовою
фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

В Киевской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении жителя Черкасской области, который наладил канал сбыта поддельной иностранной и национальной валюты

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Фигурант в сговоре с группой других лиц систематически продавали фальшивые купюры. Поддельные доллары и гривны продавали за 35-65% от номинальной стоимости через личные связи.

Правоохранители задокументировали факты сбыта фальшивых купюр: 500 гривен, 50 и 100 долларов.

Последнюю передачу поддельных 30 тысяч долларов фигурант провел в центре Киева в марте этого года. Сразу после нее мужчину задержали.

Фальшивомонетчику объявили подозрение по ч. 2 и 3 ст. 199 УК Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, тогда правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В общей сложности изъяли более 2,3 млн грн "фальшивок".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область суд подделка деньги валюта фальшивомонетчик
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
27 мая 2025, 05:05
Ушел из жизни украинский депутат, который был в трех созывах ВР
27 мая 2025, 04:10
Украинские дронщики уничтожили наблюдательные пункты и артиллерию оккупантов под Волчанском
27 мая 2025, 03:50
Поймали "на горячем": киевлянка предлагала военнообязанному "решить вопрос" с розыском
27 мая 2025, 03:30
Смертельная авария под Киевом: внедорожник насмерть сбил пешехода
27 мая 2025, 03:15
Во Львове женщина придумала болезнь ребенка и получила 300 тысяч гривен соцвыплат
27 мая 2025, 02:41
13 тысяч долларов за маршрут: во Львовской области задержали организатора незаконных путешествий для уклонистов
27 мая 2025, 02:20
В Ровенской области в результате взрыва погиб мужчина
27 мая 2025, 02:10
В Киеве директора частного детсада, где ребенок упал с лестницы, разоблачили на подделке документов
27 мая 2025, 01:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »