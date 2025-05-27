фото: БЭБ

В Киевской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении жителя Черкасской области, который наладил канал сбыта поддельной иностранной и национальной валюты

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Фигурант в сговоре с группой других лиц систематически продавали фальшивые купюры. Поддельные доллары и гривны продавали за 35-65% от номинальной стоимости через личные связи.

Правоохранители задокументировали факты сбыта фальшивых купюр: 500 гривен, 50 и 100 долларов.

Последнюю передачу поддельных 30 тысяч долларов фигурант провел в центре Киева в марте этого года. Сразу после нее мужчину задержали.

Фальшивомонетчику объявили подозрение по ч. 2 и 3 ст. 199 УК Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, тогда правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В общей сложности изъяли более 2,3 млн грн "фальшивок".