В Полтавской области мужчина получил дом на документы умершего человека

В Полтавской области разоблачили мужчину. Известно, что он подделал паспорт умершего человека, чтобы получить недвижимость

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, житель Кременчуга использовал поддельный паспорт умершего человека. Таким образом, он обманул частного нотариуса. Впоследствии мужчина оформил наследственные права на дом и земельный участок, которые по закону должны были стать собственностью общества.

По выводам экспертизы, общая стоимость недвижимости составляет более 470 тысяч гривен. Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему может грозить наказание в виде штрафа от четырех до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы от трех до пяти лет.

