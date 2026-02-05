В Одессе военные применили силу к мужчине – в ТЦК прокомментировали инцидент

Скриншот с видео

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что группа оповещения действительно применила силу к мужчине в Одессе 4 февраля, но якобы сделала это из-за того, что он был в розыске, сопротивлялся и напал на военного

Об этом говорится в сообщении территориального центра комплектования, передает RegioNews.

Как отметили в ТЦК, во время проверки военно-учетных документов общей группой оповещения было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил военного учета.

По законному требованию военнослужащих проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных и оформления необходимых документов мужчина отреагировал агрессивно и, по предварительным данным, оказывал физическое сопротивление и нападение на военнослужащего.

Для пресечения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания гражданина применили меры физического воздействия. После этого он доставлен в ТЦК и СП для составления административных материалов и проведения предусмотренных процедур.

В то же время установлено, что распространяемый в соцсетях видеоматериал не отображает полной хронологии событий и содержит признаки выборочного монтажа, что может искажать фактические обстоятельства инцидента.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки инициировало служебную проверку по объективной оценке действий всех участников происшествия и соблюдения военнослужащими законодательства и служебных инструкций.

Напомним, в Одессе работники ТЦК угнали мужчину, возили в авто по городу и требовали 6000 долларов. Всех причастных к преступлению задержали. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.