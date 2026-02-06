15:55  06 февраля
06 февраля 2026, 14:20

В Румынию за 45 тысяч евро: на Буковине задержали группу беглецов и их проводников

06 февраля 2026, 14:20
Фото: ГПСУ
Пограничники сорвали попытку незаконной переправки пятерых мужчин через госграницу в Румынию

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организатор схемы подыскал "клиентов" через одного из мессенджеров и собрал их в пограничье. Помогали дельцу два местных жителя, которые были проводниками.

В определенное время проводники повели мужчин в направлении госграницы, однако пограничники задержали группу в нескольких сотнях метров от границы. Один из мужчин пытался скрыться, но его догнали.

Беглецы – жители Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской областей и Киева. Организатор должен получить от мужчин общую сумму в 45 тысяч евро. Часть денег "клиенты" уплатили заранее.

Относительно задержанных составили админпротоколы. Также полиции направили уведомление о преступлении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу).

Правоохранители ищут главного организатора схемы.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который за $10 тысяч обещал переправить киевлянина через Тису. Ему грозит уголовная ответственность.

