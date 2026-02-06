Фото: ГПСУ

Пограничники сорвали попытку незаконной переправки пятерых мужчин через госграницу в Румынию

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организатор схемы подыскал "клиентов" через одного из мессенджеров и собрал их в пограничье. Помогали дельцу два местных жителя, которые были проводниками.

В определенное время проводники повели мужчин в направлении госграницы, однако пограничники задержали группу в нескольких сотнях метров от границы. Один из мужчин пытался скрыться, но его догнали.

Беглецы – жители Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской областей и Киева. Организатор должен получить от мужчин общую сумму в 45 тысяч евро. Часть денег "клиенты" уплатили заранее.

Относительно задержанных составили админпротоколы. Также полиции направили уведомление о преступлении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу).

Правоохранители ищут главного организатора схемы.

