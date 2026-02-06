Фото: ГСЧС

Ночью 6 февраля российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича и ГСЧС.

В результате атаки на территории частного предприятия возникли пожары на нескольких локациях. Спасатели их ликвидировали.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 6 февраля оккупанты ударили по двум районам Днепропетровщины. Из-за вражеских атак повреждены дома, возникли пожары. Погиб мужчина, еще два человека пострадали.