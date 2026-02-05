15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 13:48

В Одесской области военный пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать в Приднестровье

05 февраля 2026, 13:48
Фото: полиция
В Одесской области задержали военнослужащего, который предлагал взятку за беспрепятственное пересечение границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что 38-летний военный из Раздельнянского района пытался подкупить пограничника. Он предложил 4000 долларов, чтобы тот помог ему и его товарищу незаконно сбежать в Приднестровье. Для этого мужчина просил проложить "маршрут" в обход пунктов пропуска и устранить препятствия на пути.

Пограничник, к которому обратился 38-летний мужчина, сразу сообщил об этом руководству. Фигуранта задержали с поличным после передачи денег. Средства полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.

Мужчине сообщили о подозрении в предоставлении взятки чиновнику (ч. 3 ст. 369 УКУ). Суд отправил его под стражу с возможностью выхода под залог в 262 тысяч гривен. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаевской области разоблачили работника ТЦК, который снимал мужчин с учета, признавая их непригодными по состоянию здоровья без медицинских документов. Такая услуга стоила мужчинам около 10 тысяч долларов.

05 февраля 2026
