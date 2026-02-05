Фото: полиция

В Одесской области задержали военнослужащего, который предлагал взятку за беспрепятственное пересечение границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что 38-летний военный из Раздельнянского района пытался подкупить пограничника. Он предложил 4000 долларов, чтобы тот помог ему и его товарищу незаконно сбежать в Приднестровье. Для этого мужчина просил проложить "маршрут" в обход пунктов пропуска и устранить препятствия на пути.

Пограничник, к которому обратился 38-летний мужчина, сразу сообщил об этом руководству. Фигуранта задержали с поличным после передачи денег. Средства полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.

Мужчине сообщили о подозрении в предоставлении взятки чиновнику (ч. 3 ст. 369 УКУ). Суд отправил его под стражу с возможностью выхода под залог в 262 тысяч гривен. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

