В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Муж ударил работника ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел в среду, 4 февраля

Как передает RegioNews, об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

В ТЦК рассказали, что во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе военнослужащих ТЦК и СП и Национальной полиции мужчину попросили показать военно-учетные документы. В ответ тот применил средство слезоточивого действия и нанес ножевое ранение одному из военнослужащих. После этого мужчина скрылся.

Военнослужащий был доставлен в медучреждение для оказания неотложной помощи.

О нападении сообщили правоохранители. Сейчас нападающего разыскивают.

Напомним, в Одессе работники ТЦК угнали мужчину, возили в авто по городу и требовали 6000 долларов. Инцидент произошел в начале года.