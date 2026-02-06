Фото: ГБР

ГБР разоблачило коррупционную схему в управлении фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновники заставляли фермеров платить дань за оформление фитосанитарных сертификатов, необходимых для вывоза агропродукции в страны Евросоюза.

Сумма взятки зависела от объемов продукции, которую планировали вывезти за пределы Украины.

Отмечается, что за год управление выдавало более 4,2 тысяч таких сертификатов. Тем, кто отказывался платить, чиновники угрожали заблокировать выдачу документов.

Правоохранители 4 февраля задержали начальника отдела фитосанитарных мер на границе во время получения очередной части денег от экспортера.

Чиновнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Суд решает вопрос об его аресте и отстранении от должности.

Следствие устанавливает других участников схемы.

