Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
02 лютого 2026, 13:46

Увірвалися в номер та побили: в Одесі троє чоловіків пограбували клієнта готелю

02 лютого 2026, 13:46
Фото: поліція
Подія сталася кілька днів тому вночі в одному з готелів у центрі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Серед ночі в номер до 25-річного чоловіка хтось постукав, а коли він відчинив двері, до кімнати увірвалися троє незнайомці. Вони завдали відпочивальнику декілька ударів по голові, пригрозили пістолетом і відібрали 10 тисяч гривень, мобільний телефон, наручний годинник та навушники, після чого втекли. Сума завданих потерпілому збитків становить понад 50 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили та розшукали нападників. Ними виявилися двоє одеситів 38 та 40 років та 55-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, який живе в області. Усі вони раніше вже мали проблеми із законом.

Під час обшуків у затриманих вилучили пістолет – він виявився іграшковим. Частину викрадених речей чоловіки встигли продати, їх уже знайшли та вилучили. Місцезнаходження решти майна встановлюється.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений групою осіб під час воєнного стану). Суд відправив їх під варту без права на заставу.

За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі п’яний відвідувач ресторану влаштував стрілянину через відмову офіціантки принести наркотики. 41-річному фігуранту повідомили про підозру.

