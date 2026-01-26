Иллюстративное фото: из открытых источников

ГБР разоблачило трех правоохранителей одного из районных управлений полиции в Виннице, которые жестоко избили задержанного. Мужчину подозревали в мелкой краже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В сентябре 2023 года полицейские ночью привезли в служебный кабинет мужчину, подозреваемого в совершении кражи сумки с документами и банковскими карточками. Чтобы получить признание, его били кулаками и резиновой дубинкой в живот.

После издевательств потерпевший получил тяжелые травмы внутренних органов, в результате чего позже ему удалили селезенку. Во время операции у мужчины на 10 минут остановилось сердце – врачам удалось вернуть его к жизни после клинической смерти.

После совершенного правоохранители пытались скрыть преступление и давили на потерпевшего. Несмотря на это, сотрудники ГБР собрали доказательства и подтвердили вину полицейских.

Двум правоохранителям сообщили о подозрении в пытках и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Суд отправил их под домашний арест и отстранил от должностей. Третий участник избиения уволился из рядов полиции, вопрос о его подозрении еще решается.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

