26 января 2026, 12:56

Клиническая смерть после допроса: в Виннице правоохранители получили подозрение за пытки задержанного

26 января 2026, 12:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
ГБР разоблачило трех правоохранителей одного из районных управлений полиции в Виннице, которые жестоко избили задержанного. Мужчину подозревали в мелкой краже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В сентябре 2023 года полицейские ночью привезли в служебный кабинет мужчину, подозреваемого в совершении кражи сумки с документами и банковскими карточками. Чтобы получить признание, его били кулаками и резиновой дубинкой в живот.

После издевательств потерпевший получил тяжелые травмы внутренних органов, в результате чего позже ему удалили селезенку. Во время операции у мужчины на 10 минут остановилось сердце – врачам удалось вернуть его к жизни после клинической смерти.

После совершенного правоохранители пытались скрыть преступление и давили на потерпевшего. Несмотря на это, сотрудники ГБР собрали доказательства и подтвердили вину полицейских.

Двум правоохранителям сообщили о подозрении в пытках и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Суд отправил их под домашний арест и отстранил от должностей. Третий участник избиения уволился из рядов полиции, вопрос о его подозрении еще решается.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одного из ТЦК и СП Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий избивал военнообязанных.

