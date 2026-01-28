09:01  28 січня
28 січня 2026, 10:19

На Одещині правоохоронець виманював гроші у пенсіонерів, представляючись співробітником банку

28 січня 2026, 10:19
Фото: ДБР
Правоохоронець разом зі спільниками виманював гроші у пенсіонерів, видаючи себе за співробітника служби безпеки банку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Ще минулого року ДБР викрило цього правоохоронця та задокументувало шість епізодів шахрайства. Справу вже передали до суду. Однак це не зупинило фігуранта й він продовжив ошукувати людей.

У ході подальшого розслідування працівники ДБР викрили ще два нові епізоди шахрайства. Фігурант разом зі спільниками ошукував пенсіонерів. Зловмисники видавали себе за службу безпеки банку і під приводом "захисту рахунків" виманювали дані карток. Після цього через мобільні додатки знімали гроші й ділили їх між собою. Загалом вони вкрали у людей понад 300 тисяч гривень.

Правоохоронця звільнений зі служби. Йому оголосили нову підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Фігуранту загрожує до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Вінниці правоохоронці отримали підозру за катування затриманого. Потерпілий отримав тяжкі травми внутрішніх органів, в результаті чого пізніше йому видалили селезінку. Під час операції у чоловіка на 10 хвилин зупинилося серце – лікарям вдалося повернути його до життя після клінічної смерті.

