Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51-летняя женщина и мужчина 60 лет", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

