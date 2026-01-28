РФ ударила баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога: есть раненые
Ночью 28 января вражеские войска нанесли баллистический удар по объекту инфраструктуры Кривого Рога
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51-летняя женщина и мужчина 60 лет", – говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей, есть пострадавшие.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Буковине аферисты "обчистили" людей на сотни тысяч
28 января 2026, 11:15Минус 15 авиабортов и $1 млрд: СБУ показала удары по пяти аэродромам в России
28 января 2026, 11:06Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до шести
28 января 2026, 10:43Россияне обстреляли больницу и центр Херсона: трое раненых
28 января 2026, 10:38Из-за обстрелов РФ некоторые области Украины без света: аварийные отключения
28 января 2026, 10:25В Одесской области правоохранитель выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником банка
28 января 2026, 10:19Миллион на шоппинг: на Волыни семеро парней спустили чужие деньги на iPhone и брендовые вещи
28 января 2026, 10:03Россия вторую ночь подряд атаковала Одессу: трое пострадавших
28 января 2026, 09:50Игра терминами: как под видом "компромисс" легализуют захват территорий
28 января 2026, 09:34Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые
28 января 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
