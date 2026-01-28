09:01  28 января
На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы
08:42  28 января
На Кировоградщине легковушка влетела в дерево после столкновения с другим авто: есть погибший
08:39  28 января
$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице
28 января 2026, 07:11

РФ ударила баллистикой по инфраструктуре Кривого Рога: есть раненые

28 января 2026, 07:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью 28 января вражеские войска нанесли баллистический удар по объекту инфраструктуры Кривого Рога

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51-летняя женщина и мужчина 60 лет", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей, есть пострадавшие.

война обстрелы инфраструктура Днепропетровская область Кривой Рог пострадавшие Балистика
