Фото: Белогородская тергромада

В ночь на 28 января российская армия в очередной раз атаковала ударными дронами территорию Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Белогородской громаде в результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина.

Еще четыре человека обратились за медпомощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, у мужчины – отравление продуктами горения. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.

Как сообщил Белгородской сельский голова Антон Овсиенко, в результате вражеской атаки зафиксировано попадание дрона. Поврежден многоэтажный дом, возник пожар – его ликвидируют.

На месте работают все профильные службы – спасатели, медики и другие службы реагирования.

Отмечается, что на время проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ вблизи поврежденного дома будет обеспечена круглосуточная охрана общественного порядка и имущества жителей.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей, есть пострадавшие.