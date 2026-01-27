Фото: Львовская таможня

Львовские таможенники 26 января остановили микроавтобус Mercedes-Benz, водитель которого пытался скрытно ввезти из Польши партию алкоголя и медицинского оборудования

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews .

Водитель прибыл в пункт пропуска "Шегини" и выбрал "зеленый коридор", уверяя, что ничего не везет запрещенного. Однако во время детальной проверки салона таможенники обнаружили 42 бутылки алкоголя без марок акцизного сбора и 43 сенсора для мониторинга уровня глюкозы.

По предварительной оценке, стоимость незадекларированного багажа составляет около 600 тысяч гривен.

На нарушителя составили протоколы за несоблюдение таможенных правил (ч. 2 и ч. 3 ст. 471 ТКУ).

