Організував схему 33-річний житель Арцизької громади, залучивши до неї працівника "Укрзалізниці" та двох перевізників. Кожен із них мав чітко визначену роль.

Оплату за "послуги" організатор отримував двома траншами через знайомого клієнта: спочатку аванс у розмірі 2000 доларів, а решту суми – після виконання домовленостей. За розробленим планом чоловіка призовного віку з Одеси перевозили до одного з міст регіону вантажним локомотивом, використовуючи підроблене посвідчення помічника машиніста та фіктивний бланк відрядження.

Після прибуття до депо в прикордонному районі чоловіка забирали перевізники, які по черзі на двох автомобілях доставляли його до прикордоння. Далі чоловік мав пішки незаконно перетнути держкордон, виконуючи телефонні вказівки організатора.

Організатора затримали "на гарячому" під час отримання другого платежу – 7000 доларів. Спільників-водіїв викрили під час висадки клієнта, а співробітника "Укрзалізниці" – на робочому місці.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили автомобілі, конверт із фотографією потенційного втікача, бланки посвідчень залізничників, обкладинку посвідчення машиніста, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та докази їхньої діяльності.

Усім чотирьом повідомили про підозру (ст. 332 ККУ), вони перебувають під вартою.

Поліція шукає інших можливих спільників та клієнтів цієї схеми.

