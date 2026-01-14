В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
ДТП произошло вечером 13 января в Приморском районе города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель автомобиля BMW сбил двух женщин, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.
Водителя проверят на состояние опьянения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о ее правовой квалификации.
Напомним, 1 января в Хмельницкой области водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
