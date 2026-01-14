09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
08:30  14 января
Инфляция в Украине замедлилась: в Госстате показали, подорожала ли жизнь в Украине
14 января 2026, 09:35

В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе

Фото: полиция
ДТП произошло вечером 13 января в Приморском районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW сбил двух женщин, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.

Водителя проверят на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, 1 января в Хмельницкой области водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

