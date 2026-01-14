Фото: полиция

ДТП произошло вечером 13 января в Приморском районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW сбил двух женщин, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.

Водителя проверят на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

