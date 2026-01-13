11:55  13 января
13 января 2026, 13:07

Вход только по звонку: в Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов

13 января 2026, 13:07
Фото: БЭБ
Правоохранители прекратили работу еще пяти залов, входивших в обширную сеть нелегального игорного бизнеса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Заведения работали без лицензий и уплаты налогов на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской и на проспекте Ярослава Мудрого.

Организаторы тщательно маскировали бизнес: игровые залы без вывесок размещали на первых этажах жилых многоэтажек. Внутрь пускали только проверенных клиентов по предварительному звонку, а вход охраняли системой видеонаблюдения. Новичков проверяли по специальным базам данных.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, периферийное оборудование, деньги, мобильные телефоны, черновые записи и рекламные публикации. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 3 млн грн.

В Одессе ликвидировали сеть подпольных игровых залов

В БЭБ отметили, что с начала 2025 года в регионе разоблачили уже три крупные сети подпольных игр. В настоящее время арестован 21 помещение, а владельцы 17 из них уже расторгли договоры аренды с организаторами казино.

Кроме того, в рамках этого расследования детективы БЭБ обнаружили деятельность еще 10 нелегальных залов.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили нелегальные АЗС, продававшие фальсифицированное горючее. Фигуранты покупали горючее неизвестного происхождения по более низким ценам и реализовывали в разных районах города.

