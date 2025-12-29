Фото: из открытых источников

В воскресенье, 28 декабря, в Одессе задержали мужчина, напавшего на военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Во время проведения мероприятий по оповещению в Пересыпском районе города представители ТЦК вместе с полицейскими идентифицировали мужчину, который в начале ноября этого года нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК. После совершения преступления нападающий долгое время скрывался от правоохранителей.

Мужчина пытался скрыться и оказывал физическое сопротивление во время задержания. Его доставили в подразделение Нацполиции для проведения следственных действий.

"Нападение на военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением. Каждый подобный акт насилия будет подвергнут соответствующей правовой оценке. Лица, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны понимать: ответственность неизбежна независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", – подчеркнули в ТЦК.

Напомним, 25 декабря в Одесской области в Белгород-Днестровском районном ТЦК умер мужчина – у него произошел сердечный приступ после того, как его доставили для уточнения данных.