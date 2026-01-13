11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
13 января 2026, 12:05

Почти 200 выбитых окон: из-за атаки РФ значительно поврежден одесский профлицей

13 января 2026, 12:05
Фото: Департамент образования Одесской ОВА
В результате ночной дроновой атаки российских войск на 13 января в Одессе значительно пострадало здание Одесского профессионального лицея строительства и архитектуры

Об этом сообщил глава Департамента образования Одесской областной военной администрации Александр Лончак, передает RegioNews.

По его словам, в лицее выбито почти 200 окон, пробита одна из стен, выгорела бухгалтерия и архив, еще одна стена разрушена.

Также в результате атаки повреждено здание детского сада, расположенного рядом с учебным заведением.

"Органом управления образованием города будут оперативно приниматься решения по организации образовательного процесса в этих заведениях. Всю информацию доведут до родителей. Сейчас продолжаются уборка и подсчет убытков", – отметил Лончак.

Кроме того, по информации Одесского городского совета, из-за дроновой атаки повреждено 45 квартир в восьми жилых домах. В квартирах и подъездах выбито 245 окон, поврежден 31 балконный блок и входная дверь.

На месте устранения последствий атаки работает оперативный штаб. За компенсацией за поврежденное имущество уже обратились 45 жителей.

Также выбитые окна зафиксированы в одной из городских больниц. В неработающем корпусе выбито около 50 окон, однако это не повлияло на работу медучреждения.

Напомним, в ночь на 13 января российские военные совершили две волны дроновых атак на Одессу. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа. Пока известно о пяти пострадавших.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
