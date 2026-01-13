Почти 200 выбитых окон: из-за атаки РФ значительно поврежден одесский профлицей

Фото: Департамент образования Одесской ОВА

В результате ночной дроновой атаки российских войск на 13 января в Одессе значительно пострадало здание Одесского профессионального лицея строительства и архитектуры

Об этом сообщил глава Департамента образования Одесской областной военной администрации Александр Лончак, передает RegioNews.

По его словам, в лицее выбито почти 200 окон, пробита одна из стен, выгорела бухгалтерия и архив, еще одна стена разрушена.

Также в результате атаки повреждено здание детского сада, расположенного рядом с учебным заведением.

"Органом управления образованием города будут оперативно приниматься решения по организации образовательного процесса в этих заведениях. Всю информацию доведут до родителей. Сейчас продолжаются уборка и подсчет убытков", – отметил Лончак.

Кроме того, по информации Одесского городского совета, из-за дроновой атаки повреждено 45 квартир в восьми жилых домах. В квартирах и подъездах выбито 245 окон, поврежден 31 балконный блок и входная дверь.

На месте устранения последствий атаки работает оперативный штаб. За компенсацией за поврежденное имущество уже обратились 45 жителей.

Также выбитые окна зафиксированы в одной из городских больниц. В неработающем корпусе выбито около 50 окон, однако это не повлияло на работу медучреждения.

Напомним, в ночь на 13 января российские военные совершили две волны дроновых атак на Одессу. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа. Пока известно о пяти пострадавших.