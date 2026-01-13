11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 12:05

Майже 200 вибитих вікон: через атаку РФ значно пошкоджено одеський профліцей

13 січня 2026, 12:05
Фото: Департамент освіти Одеської ОВА
Внаслідок нічної дронової атаки російських військ на 13 січня в Одесі значно постраждала будівля Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури

Про це повідомив голова Департаменту освіти Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак, передає RegioNews.

За його словами, у ліцеї вибито майже 200 вікон, пробито одну зі стін, вигоріли бухгалтерія та архів, ще одна стіна зруйнована.

Також унаслідок атаки пошкоджено будівлю дитячого садочка, розташованого поруч із навчальним закладом.

"Органом управління освітою міста оперативно прийматимуться рішення щодо організації освітнього процесу в цих закладах. Всю інформацію доведуть до батьків. Наразі тривають прибирання та підрахунок збитків", – зазначив Лончак.

Крім того, за інформацією Одеської міської ради, через дронову атаку пошкоджено 45 квартир у восьми житлових будинках. У квартирах та під’їздах вибито 245 вікон, пошкоджено 31 балконний блок і вхідні двері.

На місці ліквідації наслідків атаки працює оперативний штаб. По компенсацію за пошкоджене майно вже звернулися 45 мешканців.

Також вибиті вікна зафіксовано в одній з міських лікарень. У непрацюючому корпусі вибито близько 50 вікон, однак це не вплинуло на роботу медзакладу.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські військові здійснили дві хвилі дронових атак на Одесу. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів у центральній частині міста пошкоджені житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок та школа. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

