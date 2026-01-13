Фото: ГСЧС

Ночью 13 января враг в очередной раз совершил комбинированную атаку на столичный регион

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

В результате обстрелов есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах.

В Броварском районе повреждены три частных дома и автомобиль. На Фастовщине уничтожено хозяйственное здание. Спасатели ликвидировали пожары в хозяйственном и временном зданиях.

В Вышгородском районе повреждения получил жилой дом. Возник пожар, его ликвидировали огнеборцы.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах происшествия работают правоохранители.

Напомним, в ночь на 13 января РФ атаковала Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Удары "баллистики" враг нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.