РФ двумя волнами атаковала Одессу: повреждены дома, больница и детсад, есть пострадавшие
В ночь на 13 января российские военные совершили две волны дроновых атак на Одессу
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате вражеских атак ночью в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа.
Известно о пяти пострадавших. Им предоставляется вся необходимая медпомощь.
Развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы.
Напомним, в ночь на 13 января россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Харьковщину. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
