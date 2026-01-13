Фото: ГВА

В ночь на 13 января российские военные совершили две волны дроновых атак на Одессу

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате вражеских атак ночью в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа.

Известно о пяти пострадавших. Им предоставляется вся необходимая медпомощь.

Развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы.

Напомним, в ночь на 13 января россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Харьковщину. Враг ударил по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.