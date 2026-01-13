Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 13 января ударили дроном типа "Герань" по частному дому в Бахмацкой громаде на Черниговщине

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Захватчики атаковали жилье в полшестого утра. В результате удара поврежден дом и автомобиль, загорелась хозяйственная постройка.

Получили ранения 88-летняя женщина и 62-летний мужчина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 13 января РФ атаковала Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, 7 ракетами Искандер-К, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Удары "баллистики" враг нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.