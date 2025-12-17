В Одеському ТЦК чоловік намагався поранити себе та погрожував персоналу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Чоловіка доставили до центру правоохоронці через перебування його в офіційному розшуку за порушення правил військового обліку. Він не надав медичних документів, що підтверджують непридатність до військової служби, а в електронному реєстрі "Оберіг" відомостей про відстрочку не було.

"Під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб. Черговою службою РТЦК та СП було негайно викликано екстрену медичну допомогу та поліцію, проте громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК підкреслили, що військові не застосовували фізичного примусу та вживали всі можливі заходи для збереження життя та здоров'я чоловіка.

"Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою", – зазначили у РТЦК.

Нагадаємо, на початку листопада в одному з територіальних центрів комплектування Дніпра сталася трагічна подія – чоловік спробував покінчити життя самогубством. Після отримання висновку про придатність до служби він зайшов до вбиральні, де завдав собі травму.

