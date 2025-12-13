Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Відновлювальні роботи розпочаті негайно після обстрілів. На місці працюють профільні служби для якнайшвидшого заживлення і відновлення водопостачання.

На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах. На місцях працюють пункти незламності.

Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів.

Як повідомила Одеська міськрада, внаслідок масованої комбінованої атаки на Одещину пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Це призвело до припинення електропостачання низки об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують подачу води та тепла.

Нагадаємо, 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі.

У Міненерго повідомили, що ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.