На Одещині судитимуть браконьєра, який завдав державі понад 8 млн грн збитків

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці викрили жителя Білгород-Дністровського району у браконьєрстві на території Національного природного парку «Тузлівські лимани»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці виявили біля озера Алібей 61-річного чоловіка, який здійснив вилов риби забороненим знаряддям лову. Громадянин не мав дозвільних документів на здійснення рибного промислу.

У рибалки вилучили 2 ліскові сітки довжиною 100 метрів, забрідний костюм та 368 одиниць риби, серед якої – кефаль, камбала глоса та ставрида.

За попередніми підрахунками екологів, збитки, завдані чоловіком державі, перевищують 8 мільйонів гривень.

За скоєне жителю Одещини загрожує штрафу або обмеження волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай. За попередніми підрахунками, завдані рибалкою державі збитки становлять понад мільйон гривень.