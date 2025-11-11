Фото: ОВА

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС, передає RegioNews.

"Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах виникли пожежі – рятувальники їх ліквідували. Пошкоджено також депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, одна людина зазнала осколкового поранення: їй надали необхідну медичну допомогу.

Критична інфраструктура регіону наразі функціонує на генераторах, відкриті пункти незламності для населення.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Краматорськ. Протягом пів години по місту вдарили сім ударних безпілотників.