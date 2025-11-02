Россияне атаковали Одесщину дронами, есть жертвы
Армия РФ снова нанесла удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Одещина: РФ атаковала область ударными беспилотниками. Есть погибшие", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.
Напомним, в ночь на 22 октября российские военные атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Тогда без света осталось более 8 тысяч семей.
