Россияне атаковали Одесщину дронами, есть жертвы

фото: ГСЧС

Армия РФ снова нанесла удар по территории Одесской области, применив ударные беспилотники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Одещина: РФ атаковала область ударными беспилотниками. Есть погибшие", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.

Напомним, в ночь на 22 октября российские военные атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Тогда без света осталось более 8 тысяч семей.