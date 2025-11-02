Росіяни атакували Одещину дронами, є жертви

фото: ДСНС

Армія РФ знову завдала удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Одещина: рф атакувала область ударними безпілотниками. Є загиблі", – йдеться у повідомленні.

​Як зазначається, внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські військові атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Тоді без світла залишилось понад 8 тисяч сімей.