Росіяни атакували Одещину дронами, є жертви
Армія РФ знову завдала удару по території Одеської області, застосувавши ударні безпілотники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"Одещина: рф атакувала область ударними безпілотниками. Є загиблі", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували.
За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські військові атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Тоді без світла залишилось понад 8 тисяч сімей.
