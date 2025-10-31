19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 19:03

У Труханова просять Офіс президента надати указ про припинення його громадянства

31 жовтня 2025, 19:03
фото: blik.ua
Адвокат Геннадія Труханова – Олександр Лисак – просить Офіс президента надати указ про припинення громадянства посадовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

За словами правозахисника, він направив адвокатський запит ще 15 жовтня – наступного дня після повідомлення про припинення українського громадянства для Труханова. Адвокат просив надати відповідний указ, засідання комісії та підстави для припинення громадянства.

"Хочу зазначити, шановний суде, сьогодні маємо 31 жовтня. Жодної відповіді на свій адвокатський запит я не отримав", — сказав адвокат.

Лисак зауважив, що у матеріалах, наданих слідством, також немає жодних доказів на припинення громадянства Труханова.

Як повідомлялось, мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства тому, що він не є громадянином України. Також повідомлялось, що у нього громадянство країни-агресорки РФ.

