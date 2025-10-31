16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:29

На Одещині прикордонники виявили контрабанду цигарок, які були сховані під ковдрою в авто

31 жовтня 2025, 15:29
фото: ДПСУ
Виявлені цигарки вилучено до рішення суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, в пункті пропуску "Табаки" прикордонники Ізмаїльського загону під час огляду автомобіля Toyota виявили 60 блоків цигарок.

"41-річний громадянин Молдови, який керував транспортним засобом, намагався приховати тютюнові вироби: частину сховав у підлокітнику, а решту – під ковдрою на підлозі заднього ряду сидінь", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня в Одеській області викрили підпільний цех із виготовлення сигарет. Правоохоронці вилучили товару на понад 2,2 млн грн.

Одеська область сигарети контрабанда ДПСУ авто
