27 жовтня 2025, 15:19

На Одещині заступник командира організував корупційну схему на військових, які самовільно залишили частину

27 жовтня 2025, 15:19
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Одеські поліцейські затримали посадовця військової частини за зловживання впливом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, 37-річний заступник командира з психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин на Одещині гарантував двом військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби, допомогти із поновленням, обіцяючи призначити на відповідні посади у військовій частині та не притягувати до кримінальної відповідальності за СЗЧ.

За свою "допомогу" посадовець вимагав з військових загалом 45 000 гривень, а в разі несплати коштів погрожував неможливістю поновитись на службі та притягненням до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали посадовця після отримання ним обумовленої суми. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області військовий медик попався на хабарі в 2000 доларів США за фальшиві документи. За вчинене медику загрожує до 10 років ув’язнення.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
