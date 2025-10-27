На Одещині заступник командира організував корупційну схему на військових, які самовільно залишили частину
Одеські поліцейські затримали посадовця військової частини за зловживання впливом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, 37-річний заступник командира з психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин на Одещині гарантував двом військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби, допомогти із поновленням, обіцяючи призначити на відповідні посади у військовій частині та не притягувати до кримінальної відповідальності за СЗЧ.
За свою "допомогу" посадовець вимагав з військових загалом 45 000 гривень, а в разі несплати коштів погрожував неможливістю поновитись на службі та притягненням до кримінальної відповідальності.
Правоохоронці затримали посадовця після отримання ним обумовленої суми. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одеській області військовий медик попався на хабарі в 2000 доларів США за фальшиві документи. За вчинене медику загрожує до 10 років ув’язнення.