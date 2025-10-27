На Одещині заступник командира організував корупційну схему на військових, які самовільно залишили частину

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, 37-річний заступник командира з психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин на Одещині гарантував двом військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби, допомогти із поновленням, обіцяючи призначити на відповідні посади у військовій частині та не притягувати до кримінальної відповідальності за СЗЧ.

За свою "допомогу" посадовець вимагав з військових загалом 45 000 гривень, а в разі несплати коштів погрожував неможливістю поновитись на службі та притягненням до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали посадовця після отримання ним обумовленої суми. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області військовий медик попався на хабарі в 2000 доларів США за фальшиві документи. За вчинене медику загрожує до 10 років ув’язнення.