14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55

Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні

24 жовтня 2025, 21:55
Фото: Державна прикордонна служба України
Поблизу кордону в Одеській області сім чоловіків постраждали під час невдалої спроби втекти до Молдови

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Сім чоловіків на BMW намагалися незаконно перетнути кордон України з Молдовою, але не доїхали до сусідньої держави – автомобіль перекинувся, усі пасажири отримали травми. Втечу організував адміністратор одного з телеграм-каналів за понад 25 тисяч доларів США.

Автомобіль злетів у кювет

Інцидент стався поблизу кордону в Роздільнянському районі Одеської області. Прикордонники помітили автомобіль, який рухався в бік кордону, і зробили спробу його зупинити. Водій пришвидшив хід, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

У салоні автомобіля окрім водія перебувало ще шестеро чоловіків. Внаслідок аварії всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Прикордонники надали постраждалим первинну медичну допомогу та викликали швидку допомогу й поліцію для подальшого обстеження та госпіталізації.

Сім пасажирів отримали травми

Попередньо встановлено, що чоловіки звернулися до адміністратора телеграм-каналу для організації переправи через кордон. Вони перерахували понад 25 тисяч доларів США на криптогаманець ділка, не маючи гарантій успіху. За ці кошти організатор надав позашляховик румунської реєстрації з українськими номерами від іншого авто. За фактом спроби незаконного перетинання кордону щодо чоловіків складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи передано до суду.

Раніше повідомлялося про ДТП у Рівному, де 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на пішохідному переході. Дитина раптово вибігла на проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході.

ДТП кордон Молдова аварія Одеська область військовозобовʼязані перетин кордону
