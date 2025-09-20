Фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, 34-річна одеситка за кермом Hyundai не впоралася з керуванням на повороті та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою Volkswagen, якою керував 53-річний житель Київщини.

Травми отримали чотири людини: обидва водії та пасажири легковика – 57-річна мати кермувальниці і їхній 63-річний знайомий. Усіх госпіталізували.

Перевірка показала, що водії були тверезі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз. Поліція з'ясовує обставини події.

