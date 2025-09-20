13:50  20 вересня
12:19  20 вересня
11:54  20 вересня
20 вересня 2025, 18:29

На трасі на Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали чотири людини

20 вересня 2025, 18:29
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія трапилася вдень 19 вересня на трасі поблизу села Долинівка у Болградському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними, 34-річна одеситка за кермом Hyundai не впоралася з керуванням на повороті та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажівкою Volkswagen, якою керував 53-річний житель Київщини.

Травми отримали чотири людини: обидва водії та пасажири легковика – 57-річна мати кермувальниці і їхній 63-річний знайомий. Усіх госпіталізували.

Перевірка показала, що водії були тверезі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз. Поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, ввечері 19 вересня на Полтавщині лектровоз протаранив авто Mazda. Постраждало немовля, травмовану дитину госпіталізували.

Одеська область аварія ДТП мікроавтобус постраждалі
19 вересня 2025
07 серпня 2025
