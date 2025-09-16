12:05  16 вересня
16 вересня 2025, 11:13

В Одесі викрили групу шахраїв, які видавали себе за волонтерів та ошукували військових

16 вересня 2025, 11:13
Фото: ОГП
П’ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у шахрайстві

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з січня по серпень 2025 року фігуранти через соцмережі, зокрема у спільноті "Авто для ЗСУ", видавали себе за волонтерів, митних брокерів і водіїв. Вони пропонували військовим "вигідний продаж", стверджуючи, що авто вже біля кордон. Фігуранти вимагали копії документів та часткову оплату – за розмитнення, страховку чи пальне.

Замовлені авто ніхто не доставляв, а гроші потерпілі перераховували на рахунки, підконтрольні шахраям.

Збитки від дій зловмисників склали майже 1 млн грн. Постраждали щонайменше 11 військовослужбовців.

Чотирьох фігурантів взяли під варту, щодо п’ятого – вирішується питання про оголошення в розшук.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн. Зловмисників взяли під варту.

16 вересня 2025
16 вересня 2025, 12:35
